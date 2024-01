Colpito da blocco di ghiaccio, scalatore ferito a Cogne

Uno scalatore di nazionalità italiana è rimasto ferito dopo essere stato colpito in testa da un blocco di ghiaccio caduto dalla cascata 'Repentance', a Cogne (Aosta), in Valnontey.

L'incidente è avvenuto verso le 11. L'uomo, un quarantenne, indossava il casco e procedeva primo di cordata sulla cascata di ghiaccio. I suoi compagni di scalata sono illesi. Sopra di lui, al momento del distacco, stava salendo un'altra cordata.

Sul posto è intervenuto in elicottero il Soccorso alpino valdostano. L'uomo, cosciente, è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta, dove i sanitari stanno valutando le sue condizioni.



