Fiera di Sant'Orso, "grande affluenza" nella prima giornata

"Grande affluenza" nella prima giornata della 1024/a Fiera di Sant'Orso, la più importante kermesse di artigianato dell'arco alpino. Il sistema di rilevazione dei passaggi, alle 18, ha conteggiato 88.521 transiti in piazza Chanoux (81.804 nel 2018 quando la fiera si svolse sempre di martedì e mercoledì), mentre gli accessi all'Atelier des Métiers sono stati 11.863.

"Il bilancio di questa prima giornata - commenta l'assessore regionale allo Sviluppo economico, Luigi Bertschy - è più che positivo: una fiera che cade nel corso della settimana in un momento particolare per la nostra realtà sotto il profilo dei trasporti. Quindi i numeri hanno superato le aspettative. Da quanto abbiamo potuto percepire dalle testimonianze raccolte tra gli artigiani la soddisfazione è generale. È la dimostrazione che vi è stato un buon lavoro e che la Foire de Saint-Ours oltre ad essere la festa dei nostri artigiani e di tutti i valdostani è la festa dell'artigianato delle Alpi".



