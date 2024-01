In mostra foto e video sulla storia delle acciaierie Cogne

Una esposizione di pannelli fotografici celebrativi della storia delle acciaierie Cogne e della città di Aosta allestita sotto i portici del palazzo Cogne, con l'utilizzo delle vetrine per ospitare alcuni schermi televisivi nei quali far scorrere immagini e video illustrativi, didascalie e descrizioni. E' quanto prevede un protocollo di intesa tra la Regione e il Comune di Aosta per "destinare gli spazi compresi all'interno dei portici, le vetrine e le saracinesche per un allestimento/esposizione a cura e spese della Cogne acciai speciali".

Si tratta di "una provvisoria riqualificazione dei portici, anche in considerazione del rilevante flusso di pedoni che li interessa quotidianamente in una zona centrale della città, in modo da evitarne il degrado e di preservarne la frequentazione in piena sicurezza e decoro".

L'intervento rientra nell'ambito di una delibera della Giunta comunale volta alla "promozione di iniziative atte a valorizzare la storia industriale della città, il recupero di un comune senso di appartenenza, l'arricchimento, con nuove tracce testimoniali, del tessuto urbano della città e il rafforzamento dei suoi riferimenti identitari, anche a vantaggio delle nuove generazioni", attraverso, tra le varie iniziative, "la condivisione di documentazione e materiale informativo sulla storia delle acciaierie Cogne, del quartiere operaio, dello sviluppo urbano correlato con quello della fabbrica a partire dalle sue origini e l'organizzazione di esposizioni fotografiche, artistiche e storiche co-organizzate in aree strategiche della città, anche in zone periferiche avvalendosi di spazi aperti, pubblici e accessibili, o di locazioni pubbliche o private ritenute idonee per trasformarsi in spazi espositivi".



