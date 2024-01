A Saint-Vincent nascerà un parco fotovoltaico

La Giunta regionale ha approvato la costituzione del diritto di superficie e locazione ultranovennale a favore della Cva spa del complesso immobiliare di proprietà regionale denominato "Area ex tiro a volo" a Saint Vincent, per la durata di 30 anni, per la realizzazione, l'esercizio, la manutenzione e la gestione di un impianto fotovoltaico. La potenza stimata è di circa 2 MW. Il complesso in questione è inserito nel Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari dell'amministrazione regionale.

"La notizia è certamente positiva e chiude l'ormai quarantennale questione di come valorizzare l'area dell'ex tiro a volo di Saint-Vincent. È innegabile, però, che troppo tempo è stato perso per accogliere, alla fine, la proposta che venne formulata 16 anni fa, formalizzata nel 2009 con una petizione sottoscritta da oltre 500 valdostani" scrive in una nota Paolo Ciambi, che fu il primo firmatario della petizione a favore di un parco per le energie rinnovabili.



