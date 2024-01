Quasi 1,5 milioni di euro per restauro dell'Arco d'Augusto

La Giunta della Valle d'Aosta ha approvato il progetto esecutivo per un intervento di conservazione e restauro dell'Arco d'Augusto, uno tra i monumenti romani più importanti di tutta la Valle d'Aosta ed elemento di rilievo e attrazione turistica. La spesa prevista ammonta a un milione e 410.920 euro.

"Da tempo sono stati rilevati alcuni problemi di conservazione, legati alla fragilità di alcuni elementi materici del monumento, che è sottoposto annualmente a cicli atmosferici di gelo, disgelo, acqua e sole che gradualmente hanno alterato le caratteristiche fisiche degli elementi materici di cui è costituito oltre a ulteriori agenti atmosferici naturali, quali il vento, che causano un'azione fisica di degrado e usura del materiale lapideo di cui esso è costituito, esponendolo e rendendolo vulnerabile agli attacchi dell'inquinamento" si legge nella delibera. Nel 2023 sono state svolte attività di ricerca "al fine di definire con precisione le attività necessarie e i relativi costi, ed in particolare sono state eseguite prove materiali sul monumento per la comprensione dei degradi, prove di pulitura e reintegro ai fini dell'elaborazione delle schede di intervento".



