Sportello itinerante Usl, modificato il calendario

L'azienda Usl ha modificato il calendario dello Sportello itinerante, il servizio sperimentale lanciato nell'ottobre scorso in cinque comuni per migliorare l'accesso ai servizi amministrativi nelle località distanti dai servizi centralizzati.

Lo sportello offre supporto alla prenotazione di esami e ritiro referti, rinnovo esenzioni, supporto all'utilizzo del Fascicolo sanitario elettronico e attivazione della Tessera sanitaria.

Durante questi primi mesi, il progetto, nato dal gruppo di dipendenti della Struttura complessa Coordinamento amministrativo delle aree della prevenzione, territoriale e ospedaliera in occasione di un concorso di idee aziendale, è stato riorganizzato "su misura" rispetto alle esigenze degli utenti. La riorganizzazione è frutto di un monitoraggio dei bisogni dei cittadini nelle varie zone, oltre che della sostenibilità e miglioramento del servizio.

Il nuovo calendario prevede: lunedì a Gaby (consultorio in località Chef Lieu, 24) dalle 9.30 alle 13; 1/o e 3/o martedì del mese a La Thuile (Consultorio Usl in via Collomb, 5) dalle ore 10 alle 13 e 2/o e 4/o martedì del mese a Brusson (Poliambulatorio in Rue La Pila, 182) dalle 9.30 alle 13; mercoledì a Cogne (Consultorio Usl in località Village de Cogne, 49) dalle 10 alle 14; giovedì a Valtournenche (Consultorio Usl in frazione Cretaz, 67) dalle 9.30 alle 13. Giornate di chiusura: 29, 30 e 31 gennaio e 12 e 13 febbraio.



