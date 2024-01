Panathlon du Val d'Aoste, Piercarlo Lunardi rieletto presidente

Piercarlo Lunardi è stato rieletto presidente del Panathlon du Val d'Aoste. La conferma è avvenuta all'unanimità nei giorni scorsi.

Lunardi, socio Panathlon dal 2002, è al suo terzo mandato consecutivo, e in passato ha occupato la carica di vice presidente nel mandato Gobbo (2016-2017), in quello di Elvio Quinson (2018- 2019), e si presentava come presidente uscente del biennio 2022-2023.

"Ringrazio i soci per la fiducia che mi hanno rinnovato.

Proseguirò, con il direttivo, a promuovere gli ideali dello sport, soprattutto tra i giovani. Uno degli obiettivi per il prossimo biennio sarà quello di veicolare al meglio l'importanza della pratica dello sport, che è palestra di vita e che persegue i valori quali il fair play, il rispetto degli altri e delle regole, la passione. Malgrado le difficoltà che sta incontrando in generale il mondo del volontariato, mi auguro che il club possa crescere nel numero dei soci, così da condividere la passione per lo sport, parlando e discutendo di sport.

Proseguiremo, inoltre, nell'azione di sensibilizzazione della nostra attività attraverso il Premio fair play, messo in palio in alcuni eventi di rilievo".

Nel corso della serata l'Assemblea ha provveduto a eleggere anche i nuovi componenti del Consiglio direttivo che è così formato da Valter Martina, Luca Casali, Loris Chabod, Paolo Cotrone, Martine Michieletto e Andrea Leonardi.



