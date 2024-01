Valle virtuosa, 'Enval avvii a riciclo anche le plastiche dure'

"Le plastiche dure devono quindi essere avviate da Enval a riciclo anche se non godono di contributi Conai". Così in una nota Valle virtuosa, commentando la notizia dell'esaurimento prematuro della discarica di Brissogne, "con il termine stimato al ribasso dal 2035 al 2031".

"Per ammissione del direttore Tecnico di Enval", scrive l'associazione ambientalista riferendosi all'Osservatorio comunale dei rifiuti di Aosta del 12 gennaio scorso, "le plastiche dure che, non essendo imballaggi, vengono conferite in modo separato alle isole ecologiche, non vengono inserite nella filiera del riciclo e vengono smaltite nella discarica di Brissogne velocizzandone l'esaurimento. Si tratta di comportamento ingiustificato. Enval, infatti, avendo vinto l'appalto per la gestione integrata per 17 anni di tutti i rifiuti valdostani è tenuta a rispettare le indicazioni contenute nel Prgr '22 - '26 approvato con la legge regionale numero 4 del 9 maggio 2022. Il Piano in diverse occasioni afferma che l'attività del centro di Brissogne deve essere volta a massimizzare il risparmio di risorse minimizzando lo smaltimento delle stesse in discarica, indipendentemente dal fatto che siano o meno degli imballaggi e che godano o meno dei contributi Conai".

Secondo Valle virtuosa "lo spazio in discarica costituisce una preziosa risorsa per il territorio che deve essere tutelata.

Se Enval non si impegna subito ad incrementare l'attività di riciclo sarà impossibile nel 2035 contenere gli smaltimenti sotto il 10% del totale dei rifiuti prodotti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA