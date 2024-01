Incendio Aymavilles, nove domande di risarcimento danni

Riguardo ai risarcimenti per i danni provocati dall'incendio di Aymavilles del luglio 2023 "sono pervenute alla protezione civile nove domande, alcune di queste molto articolate, poiché riguardano fabbricati, alcuni peraltro abitati al momento dell'incendio. Gli uffici stanno ora provvedendo ad effettuare l'istruttoria delle richieste: valutazioni che - salvo integrazioni che potranno essere richieste - saranno concluse entro 180 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande, ossia entro il 6 maggio 2024". Lo ha detto in Consiglio Valle il presidente della Regione, Renzo Testolin, dopo le due interrogazioni a risposta immediata sul tema dei gruppi Lega e Forza Italia.

Invece, ha aggiunto Testolin, per quanto "attiene alle cause ed alle ragioni che hanno scatenato l'incendio al momento non si è in grado di dare alcuna risposta, le indagini sono in corso e solo gli sviluppi ci potranno fornire delle risposte in merito".

"Viste le competenze prefettizie del presidente - ha replicato Andrea Manfrin, capogruppo della Lega - avremmo voluto avere maggiori informazioni rispetto a quanto emerso sui giornali, perché le accuse lanciate sono gravissime. Il presidente dà un orizzonte che termina a maggio per dare risposte alle richieste di risarcimento, ossia dieci mesi dopo l'incendio. Le chiedo di mettersi nei panni di chi ha perso la casa e di cercare di velocizzare le procedure".

Pierluigi Marquis, capogruppo di Forza Italia, ha aggiunto: "Non ci aspettavamo che fosse fatta completa chiarezza sul caso, ma ci aspettavamo di più. Pensavamo che la dinamica ricostruita dalle strutture competenti potesse essere messa a disposizione dell'Aula".



