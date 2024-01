Fp Cgil, 'impensabile aumentare il carico di lavoro per l'elisoccorso'

"E' impensabile aumentare il carico di lavoro del personale medico-infermieristico-tecnico e assistenziale per un solo mezzo", l'elisoccorso, "quando ci si ritrova 'a galleggiare' in tutti gli altri settori. Spesso mancano ambulanze, il personale infermieristico è quasi ridotto all'osso (se si pensa ai numerosi trasferimenti dei nostri professionisti verso altre zone d'Italia o all'estero, perché meglio remunerati, valorizzati e con condizioni lavorative più umane in termini di organizzazione e di conciliazione vita-lavoro)". Così in una nota la Fp Cgil Valle d'Aosta.

"Naturalmente - prosegue il il sindacato di categoria - la nostra perplessità non è verso l'elisoccorso, ma è un'occasione di riflessione su come viene gestita attualmente la sanità in Valle d'Aosta e le nostre perplessità sono rivolte a una politica regionale (e nello specifico all'assessorato regionale alla Sanità) deficitaria in termini di azioni reali, concrete e strategiche che dovrebbero invece essere rivolte a un effettivo miglioramento dei servizi e delle condizioni di lavoro dei professionisti .

"Forse - aggiunge la Fp Cgil - sarebbe il caso di provare a migliorare quello che abbiamo già, invece di riversare tutti gli sforzi del personale, già carente (e quelli che ci sono spesso sono stanchi proprio per i turni di lavoro massacranti) verso un unico mezzo?". Nei confronti dell'elisoccorso "nessuna demonizzazione, anzi elogio. Le nostre perplessità, però, riguardano i metodi e la mancanza totale di una politica che valorizzi il personale e dia servizi efficaci e efficienti ai cittadini. Continua a mancare una strategia lungimirante".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA