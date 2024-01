Cogne acciai speciali, accordo per acquisire Com.steel inox

E' stato firmato oggi il contratto tra Cogne acciai speciali spa (Cas), parte del gruppo taiwanese Walsin Lihwa, e Com.steel spa per l'acquisizione del 65% di Com.steel inox spa, società recentemente incorporata e attiva nel recupero e trattamento di rottame inox e leghe di nickel a Calusco d'Adda (Bergamo).

"L'acquisto della quota di maggioranza del nostro principale fornitore di rottame inox è il primo passo della nostra strategia di verticalizzazione a monte, abilitante a garantire la circolarità delle nostre attività, anche attraverso un'ottimizzata composizione della carica di rottame, con minore uso di ferroleghe e relativo miglioramento dell'impronta carbonica", dichiara Massimiliano Burelli, chief executive officer di Cas. "Com.steel inox - aggiunge - continuerà ad essere una società indipendente, con l'ambizione di operare e svilupparsi sul mercato nazionale ed estero. La gestione rimarrà affidata in maniera autonoma ai fratelli Andrea ed Edoardo Pensotti in qualità di amministratori delegati".

Il vicepresidente esecutivo di Cas, Eugenio Marzorati, sottolinea che "Cogne acciai speciali continua l'implementazione della strategia di crescita, attraverso operazioni di M&a, sia per linee verticali che per linee trasversali". L'acquisizione, aggiunge Andrea Pensotti, ceo di Com.steel, "ci permetterà di crescere in maniera organica, supportando l'implementazione della nostra strategia ma mantenendo la nostra indipendenza".

Cas si attende che "il processo venga concluso nei prossimi mesi. La transazione è soggetta all'approvazione delle autorità competenti e si perfezionerà come acquisto delle quote azionarie".



