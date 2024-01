Peste suina, "rispettare obblighi per mantenere Vda indenne"

"E' importante che gli obblighi previsti dal piano nazionale di contrasto alla diffusione della peste suina africana vengano scrupolosamente rispettati negli allevamenti per mantenere la Valle d'Aosta indenne dalla malattia, e di come sia importante il coinvolgimento di tutta la comunità per prevenire questo fenomeno, con semplici accorgimenti quali il divieto di abbandono di avanzi e rifiuti animali e la segnalazione di carcasse di cinghiale". E' quanto dichiarano gli assessori regionali Carlo Marzi e Marco Carrel al termine di un incontro con il commissario straordinario per la Psa, Vincenzo Caputo, e con Marina Costa, dirigente del Ministero della Salute.

"E' inoltre importante - aggiungono - ci sia sinergia fra il Corpo Forestale e il mondo venatorio per continuare il lavoro di controllo anche sui cinghiali. Le aree interessate da Psa infatti subiscono notevoli perdite economiche a causa del decesso degli animali, delle restrizioni agli spostamenti nonché del costo delle misure di controllo".

Dalla riunione è emersa la necessità di potenziare in Valle d'Aosta l'attenzione sull'introduzione non autorizzata di materiale potenzialmente infetto (carne e salumi suini) per cui sono in programma attività di controllo dedicate svolte congiuntamente dai servizi veterinari e dalle forze dell'ordine.

