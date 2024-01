I Trouveur valdoten festeggiano 45 anni di attività

"Sent Or Eun Mezeucca - 45 An Avouì Le Trouveur Valdotèn" è il titolo della serata-concerto organizzata per celebrare i 45 anni di attività del gruppo musicale valdostano, "autentico custode della tradizione musicale e culturale della Valle d'Aosta e delle Alpi Occidentali". L'evento è in programma mercoledì 31 gennaio, alle 20.30, al teatro Splendor di Aosta nell'ambito della Saison Culturelle.

"Per quasi mezzo secolo - si legge nella presentazione - i Trouveur Valdotèn hanno dedicato la loro arte alla conservazione e valorizzazione della ricerca storica, delle canzoni e della musica tradizionale alpina. Questo evento rappresenta un'occasione imperdibile per apprezzare il loro inestimabile contributo culturale".

La serata vedrà la partecipazione del trio sperimentale Estremìa. Tra gli ospiti speciali ci saranno anche Luis de Jyaryot, cantante della Valle di Ayas, e Maura Susanna, autrice e storica interprete delle canzoni di Magui Bétemps. Il concerto è a ingresso libero fino ad esaurimento posti.



