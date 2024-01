Ufficio Vda a Bruxelles, 128.000 euro per attività 2024

La Giunta regionale della Valle d'Aosta ha approvato il Piano finanziario per il 2024 e la relazione illustrativa delle attività dell'Ufficio di rappresentanza a Bruxelles. L'atto - è spiegato in una nota - "permetterà all'Ufficio di programmare e porre in essere le attività previste per l'anno e che saranno gestite principalmente dalla sede regionale situata nella capitale belga". L'importo complessivo è di 128.212,67 euro.

Tra le attività previste ci sono quelle del Comitato delle Regioni, la "Settimana europea delle regioni e delle città", l'Open Day presso le Istituzioni europee e i Rapporti istituzionali con la Rappresentanza d'Italia presso l'Ue e gli altri organismi rappresentativi presenti a Bruxelles. A questo va aggiunto anche il sostegno alla partecipazione di delegazioni e rappresentanze valdostane nell'ambito di attività inerenti a reti tematiche sovranazionali.



