Operaio morto schiacciato da un camion, indagine della procura

La procura di Aosta ha aperto un'indagine per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, a seguito della morte, sabato scorso, di Mohamed Oueslati, l'operaio cinquantanovenne che due giorni prima era rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro avvenuto a Châtillon. L'uomo, residente ad Aosta e originario della Tunisia, era stato trasferito venerdì dall'ospedale Parini al Cto di Torino, dopo un aggravamento delle sue condizioni. "Un operaio esperto, lavora con noi da circa quattro anni e ha sempre fatto questo lavoro", aveva detto venerdì il titolare dell'impresa di Verrès, Heribert Heresaz, quando Oueslati si trovava ancora in sala operatoria ad Aosta.

L'incidente mentre l'operaio era impegnato a smontare le luminarie natalizie nel centro di Châtillon. In base a una prima ricostruzione, quando sono stati sollevati i piantoni impiegati per stabilizzare il furgone in uso, il mezzo pesante è improvvisamente piombato a terra. L'uomo, che si trovava nelle vicinanze, è quindi stato colpito dalla parte posteriore del veicolo in movimento, rimanendo bloccato tra il furgone e la facciata di un edificio che costeggia la via centrale del paese.

Sul posto sono intervenuti il 118 e i carabinieri della Compagnia di Châtillon e Saint-Vincent. Trasportato al pronto soccorso dell'ospedale Parini di Aosta, è stato sottoposto a intervento chirurgico. Poi l'aggravamento delle condizioni e la decisione di trasferirlo nel centro specializzato di Torino, dove è giunto con un trauma da schiacciamento a livello addominale e uno shock emorragico.

Gli accertamenti sono affidati alla Struttura complessa prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro dell'Usl della Valle d'Aosta.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA