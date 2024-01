Giudice Gramola, 'Cogne il mio processo più sgradevole'

"Di essere ricordato in particolare per quel processo lì devo dire che non mi fa tanto piacere. E' stato il processo più sgradevole che io ho avuto e io sono fermamente convinto che i processi non si fanno in tivù, ma si fanno nei tribunali. E vedere che veniva quasi fatto il contrario, comunque che venisse fatto un processo parallelo a me ha dato alquanto fastidio". Così il presidente del tribunale di Aosta, Eugenio Gramola, sul caso di Cogne: nel 2004, da giudice per l'udienza preliminare, condannò in primo grado a 30 anni di reclusione Annamaria Franzoni per l'omicidio del figlio, il piccolo Samuele Lorenzi. "Io - ha aggiunto Gramola - comunque mi sono fatto il mio processo tranquillamente, sono riuscito a farmi vedere meno possibile e quindi tutto sommato il lato giudiziario credo che abbia funzionato ragionevolmente bene".

Da quasi 35 anni al palazzo di giustizia di Aosta, Gramola ha incontrato i giornalisti due giorni dopo la nomina, da parte del Csm, a presidente della Corte d'appello di Trento, che il giudice prevede di raggiungere tra circa un mese.



