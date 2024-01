Cala il pericolo valanghe, riaperte la Val Ferret e la Val Veny

Il Comune di Courmayeur ha disposto la riapertura della Val Ferret e della Val Veny, chiuse da giovedì mattina per l'allerta valanghiva legata alle ultime nevicate. Stamane nella vallata ai piedi delle Grandes Jorasses era stato attivato il piano di distacco artificiale delle valanghe.

L'amministrazione comunale, si legge nelle ordinanze di riapertura, ha preso atto dell'ultimo verbale della "Commissione locale valanghe e dei dati forniti dai competenti uffici regionali in merito alle condizioni meteo e al rischio valanghivo" in base ai quali "risultano cessate le condizioni di pericolo grave, puntuale e immediato".

Tuttavia "permane l'ordinario rischio residuo, connesso al territorio montano e al pericolo valanghivo, rispetto al quale ogni interessato dovrà effettuare, anche in ragione dei bollettini meteo e valanghe regionali, le opportune e puntuali valutazioni delle condizioni di attualità del rischio, in merito alle attività che intende svolgere a sua totale ed esclusiva responsabilità".



