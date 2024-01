Pericolo valanghe, venerdì il distacco artificiale in Val Ferret

Considerati gli accumuli di neve che si sono formati con le ultime precipitazioni, in Val Ferret, a Courmayeur, è emersa la necessità di attivare, nella mattinata di venerdì 19 gennaio, il Piano di distacco artificiale valanghe (Pidav). La vallata è chiusa stamane insieme alla Val Veny.

Per consentire lo svolgimento del piano, dalle ore 7.30 di domani scatteranno l'evacuazione dell'abitato di Meyen e di Pont-Pailler, il divieto di accesso, circolazione e sosta nell'area soggetta bonifica (Marbrée, Rochefort, Praz de Moulin) e il divieto di accesso, circolazione e sosta veicolare e pedonale lungo la strada della Val Ferret, tra la località La Palud e Planpincieux.

Intanto il Centro funzionale regionale prevede in calo, da 'arancione' (moderata criticità) a 'giallo' (ordinaria criticità), il livello di allerta valanghiva per la giornata di domani lungo la dorsale di confine con Francia e Svizzera.

Passerà invece dal 'giallo' a una situazione ordinaria l'allerta per slavine nelle valli del Gran Paradiso.

"Gli eventi valanghivi di magnitudo maggiore (medie e grandi valanghe) saranno fenomeni - si legge nel bollettino - in grado d'interagire con le aree antropizzate. Sono attesi diffusi eventi valanghivi di piccole dimensioni".



