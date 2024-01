Giorno della memoria, consegna delle medaglie d'onore

In occasione della ricorrenza della Giornata della Memoria, venerdì 26 gennaio alle ore 17, nella sala Maria Ida Viglino del Palazzo regionale ad Aosta, si terrà la cerimonia di consegna delle medaglie d'onore da parte del presidente della Regione, Renzo Testolin.

Alla presenza delle autorità regionali e della Federazione regionale dell'Associazione nazionale ex internati, saranno consegnate le medaglie ai familiari degli insigniti deceduti: Giovanni Jon, nato a Settimo Vittone (Torino) il 13 marzo 1888, internato dal 9 settembre 1943 al 5 aprile 1945 a Cestokowa/Tschenstochau 367, Nurnberg Langwasser 73, Hesepe /308 Lager Fallendo 108; Ilario Arturo Proment, nato a Saint-Oyen il 29 aprile 1921, internato dal 10 settembre 1943 al 1/o settembre 1945 a Lager Stalag IV/J n. 97986 a Fichtenhain/Krefeld (Germania); Attilio Vernetti, nato a Villa Castelnuovo (Torino) il 22 dicembre 1923, internato dall'8 ottobre 1943 al 28 maggio 1945 a Kruseval (Serbia), Albania.

L'onorificenza rientra nella legge numero 296 del 27 dicembre 2006 che dispone la concessione di una medaglia d'onore ai cittadini italiani - militari e civili - deportati ed internati nei lager nazisti durante il periodo che va dall'8 settembre 1943 fino alla liberazione nel 1945 e destinati al lavoro coatto per l'economia di guerra.



