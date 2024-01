Colazingari presidente ad interim del tribunale di Aosta

Sarà il giudice Giuseppe Colazingari a ricoprire ad interim il ruolo di presidente del tribunale di Aosta dopo che Eugenio Gramola lascerà l'incarico per andare a guidare la Corte d'appello di Trento. Colazingari, attualmente giudice per le indagini preliminari, sarà al vertice degli uffici giudiziari di via Ollietti in attesa dell'espletamento del concorso per titoli per individuare il nuovo presidente.

Gramola era il magistrato che da più tempo lavorava nel palazzo di giustizia di Aosta: era in servizio dal 1989, dopo che trascorse i suoi primi due anni di carriera da pretore a Pinerolo (Torino). Ieri il voto del plenum del Csm gli ha affidato il nuovo incarico.



