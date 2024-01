Concorso per nove dirigenti scolastici in Valle d'Aosta

E' stato indetto un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di dirigenti scolastici nelle istituzioni scolastiche della Valle d'Aosta. Sono stati messi a concorso 9 posti. Lo comunica l'assessorato regionale all'istruzione, precisando che potranno partecipare alla procedura il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative dipendenti dalla Regione oppure statale, assunto con contratto a tempo indeterminato, confermato in ruolo e che abbia reso un sevizio di almeno cinque anni nelle istituzioni scolastiche ed educative regionali o statali, oltre a uno dei titoli di studio indicati all'articolo 2 del bando.

I candidati devono essere in possesso del possesso del requisito di piena conoscenza della lingua francese. La domanda di iscrizione può essere presentata esclusivamente online attraverso l'apposita piattaforma Ison collegandosi al sito istituzionale della Sovraintendenza agli studi (www.scuole.vda.it); l'accesso alla piattaforma è disponibile per la compilazione e l'inoltro dell'istanza a partire dal 16 gennaio e sino al 10 febbraio.



