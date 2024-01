Sciatore 'freerider' infortunato sopra Courmayeur

Il Soccorso alpino valdostano e la Guardia di finanza di Entreves sono intervenuti nella zona sotto il Pavillon, sopra Courmayeur, a quasi 2.000 metri di quota, per il recupero di uno sciatore 'freerider' infortunato.

L'operazione è stata condizionata dalle condizioni meteo avverse: non essendo possibile l'impiego dell'elicottero, le squadre di soccorso sono salite a piedi, "in progressione con tecnica scialpinistica". Lo sciatore ha riportato trauma ad arto inferiore e non è grave.



