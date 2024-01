Il plenum del Csm ha votato Eugenio Gramola nuovo presidente della Corte d'appello di Trento. Dalla fine del 2017 ricopriva l'incarico di presidente del tribunale di Aosta.

Gramola era il magistrato che da più tempo lavorava nel palazzo di giustizia di via Ollietti: era in servizio dal 1989, dopo che trascorse i suoi primi due anni di carriera da pretore a Pinerolo (Torino). E' stato, tra l'altro, gup nel processo con rito abbreviato a Annamaria Franzoni per l'omicidio del figlio Samuele Lorenzi, terminato con una condanna a 30 anni di carcere.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA