Via al piano di manutenzione e ristrutturazione di alloggi Erp

E' stato avviato il Piano di manutenzione e ristrutturazione degli alloggi dell'Edilizia residenziale pubblica. Lo comunicano gli assessorati delle Politiche sociali e delle Opere pubbliche.

Sono di diverso tipo gli interventi finalizzati a rendere disponibili all'assegnazione alloggi di Edilizia residenziale pubblica nel breve-medio periodo e non riguardano solo gli oltre 30 appartamenti che ogni anno l'Arer assegna nell'ambito della propria attività ordinaria. A partire dalla manutenzione straordinaria di circa 60 appartamenti sfitti sul territorio regionale, di cui il 20% riservato all'emergenza abitativa. I lavori partiranno in queste settimane e - nelle previsioni - vedranno circa 40 alloggi ultimati entro il 2024 e i restanti ultimati entro il primo semestre del 2025. Ma anche la manutenzione straordinaria, già avviata, su 56 appartamenti sfitti nel Comune di Aosta tramite il programma 'sicuro, verde e sociale' finanziato da fondi Pnc, il Piano nazionale complementare al Pnrr, che - è previsto - saranno disponibili entro dicembre 2024. Stessa tipologia di lavori - ma finanziati da Fondi Arer - e analogo periodo di termine delle opere per altri 17 appartamenti sfitti sul territorio regionale.

Prevista poi la completa ristrutturazione, con lavori in via di aggiudicazione, di 72 alloggi sugli edifici Fresia e Gazzera del Quartiere Cogne, che - nelle previsioni - saranno disponibili entro dicembre 2025. Gli interventi sono finanziati dal Pnrr con il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare (Pinqua), da Arer e altri fondi ministeriali.

Infine è prevista la nuova realizzazione di 36 alloggi ricavati dalle attuali soffitte nei fabbricati Giacchetti del Quartiere Cogne. È in via di ultimazione l'involucro esterno e entro il 2025 è prevista la conclusione dei lavori di adeguamento interno. Inoltre, gli interventi a medio-lungo termine comprendono la manutenzione straordinaria di 12 alloggi sfitti sul territorio regionale, con fondi da programmi ministeriali, e la progettazione della nuova costruzione di circa 80 alloggi nel quartiere Dora di Aosta.

“Per affrontare le attuali problematiche riguardanti l’edilizia residenziale pubblica - afferma l’assessore Carlo Marzi - abbiamo avviato, insieme all’assessorato Opere pubbliche, ad Arer, al Celva e al Comune di Aosta, la revisione dell’attuale legge regionale e affidato all’Università della Valle d’Aosta uno specifico progetto di Ricerca sul disagio abitativo. Parallelamente attraverso un lavoro di pianificazione svolto attraverso un costante e proficuo confronto con Arer, tra il 2024 e il 2025 saranno resi disponibili per l’assegnazione circa 300 alloggi di edilizia popolare: sarà così possibile ridurre i tempi di attesa e far fronte alle sempre più pressanti situazioni di emergenza abitativa. Per rendere disponibili queste abitazioni, Arer ha avviato una importante azione di manutenzione straordinaria finanziata con fondi propri, regionali e del Pnrr. Si tratta del recupero di una novantina di alloggi sfitti sul territorio regionale, di 56 alloggi sfitti nel Comune di Aosta, della completa ristrutturazione di 72 alloggi sugli edifici Fresia e Gazzera del Quartiere Cogne, della nuova realizzazione di 36 alloggi ricavati dalle attuali soffitte nei fabbricati Giacchetti del Quartiere Cogne: infine, della progettazione di nuova costruzione in Aosta di circa 80 alloggi presso il quartiere Dora”.

“Il piano delle opere pubbliche dell’Arer - dichiara l’assessore Davide Sapinet - prevede diversi progetti di riqualificazione ed efficientamento energetico degli edifici di edilizia residenziale pubblica, per un totale di 20 lotti di lavori appaltati: 13 lotti di lavori, compresi nel progetto 'Superbonus', riguardano la riqualificazione energetica di 22 edifici e 319 alloggi ubicati in sette diversi comuni della Regione; ulteriori sette lotti di lavori afferiscono invece a due diversi programmi di interventi all’interno del quartiere Cogne di Aosta, e interessano 15 fabbricati e circa 510 unità abitative; infine sono stati avviati interventi che riguardano condomini 'misti' pubblici/privati, che hanno coinvolto 18 fabbricati e 72 alloggi Arer. L’intenzione dell’amministrazione è quella di agire per garantire una diminuzione strutturale dei consumi energetici necessari per il riscaldamento degli alloggi".

Per il presidente dell'Arer, Ivo Surroz, “è stato intrapreso un importantissimo e massivo intervento di riqualificazione di quasi tutto il patrimonio di Edilizia residenziale pubblica, cosa di una portata mai vista prima in Valle d'Aosta".





Riproduzione riservata © Copyright ANSA