Reunification, si lavora a tesseramento per congresso finale

Individuare i criteri per la partecipazione al congresso dedicato alla ricomposizione definitiva delle forze autonomiste (la cosiddetta 'Reunification'): su questo delicato passaggio sta lavorando la commissione speciale, che ha il compito di promuovere l'integrazione dei nuovi membri all'interno dell'Union valdotaine. Incontri in tal senso si sono svolti negli ultimi giorni con consiglieri regionali e sindaci.

"Occorre trovare la formula giusta per partecipare a quest'importante appuntamento - spiega Cristina Machet, presidente dell'Union valdotaine - nel rispetto di chi è sempre stato nel 'mouvement' e di chi vuole rientrare. Il tesseramento propedeutico al congresso non può essere scriteriato".

L'appuntamento si svolgerà tra la fine di aprile e l'inizio di maggio. "Nell'occasione - conclude Machet - verrà anche presentata la candidatura delle forze autonomiste alle elezioni europee".



