Fiera di Sant'Orso, la carica dei "mille" espositori

Saranno oltre 1.000 gli espositori alla prossima Fiera di Sant'Orso, in programma il 30 e 31 gennaio nel centro storico di Aosta. Quelli del settore tradizionale sono 760 e 32 le scuole di artigianato presenti alla più importante kermesse di artigianato delle Alpi. Da aggiungere 73 imprese all'Atelier e 65 imprese nel padiglione enogastronomico.

I numeri della 'Foire' sono stati presentati in conferenza stampa. Il costo totale della manifestazione, organizzata dall'assessorato regionale alle attività produttive, è di circa 480.000 euro. Tra le novità e le conferme dell'anno scorso spiccano la possibilità per i visitatori di prenotare il posto auto/pullman, la riproduzione in formato maxi del ciondolo piazzata all'Arco di Augusto come punto selfie, la geolocalizzazione degli artigiani lungo il percorso. Sono confermati, tra le iniziative collaterali, il concerto finale dei Trouveur valdotain al teatro Splendor il 31 gennaio, i laboratori del mav, la Veillà dei bambini e i Punti rossoneri.



