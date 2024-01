Fiera di Sant'Orso, Bertschy "tema è l'intelligenza artigianale"

"Il tema dell'intelligenza artificiale in Valle d'Aosta è sinonimo di intelligenza artigianale. Quest'ultima è un'espressione geniale. Occorre saper adattare il settore a come il mondo evolve, siamo comunque sicuri che l''intelligenza artigianale' rimarrà centrale". Lo ha detto l'assessore regionale alle attività produttive, Luigi Bertschy, durante la conferenza Stampa di presentazione dell'edizione 2024 della Fiera di Sant'Orso.

"A breve - ha aggiunto - presenteremo una legge sulla valorizzazione e l'innovazione dell'artigianato, tra febbraio e marzo. Abbiamo incontrato gli stakeholder, la nostra è un'operazione politica trasparente. L'artigianato è' un settore fondamentale per la Valle d'Aosta".

Secondo il presidente della Regione, Renzo Testolin, "tradizione, cultura, orgoglio, ma soprattutto comunità: tutto questo è la Fiera di Sant'Orso. E poi gli artigiani, le pro loco, i volontari. E' fatta da tutti noi". L'assessora al turismo di Aosta, Alina Sapinet, ha osservato: "Siamo fortunati ad ospitare la fiera perchè è la festa di tutti i valdostani. In quei giorni la città rallenta, l'atmosfera nelle strade è gradevole e conviviale, è una sorta di capodanno per Aosta".

Infine Roberto Sapia, presidente della Chambre valdotaine, ha ribadito che "la Foire è un veicolo per far conoscere i prodotti valdostani" ed ha annunciato che saranno distribuiti agli espositori 24.000 sacchetti di carta riciclata nell'ambito di un'operazione 'plastic free'.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA