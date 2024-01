Giornate della Memoria e del Ricordo, approvato il programma

La Giunta regionale ha dato il via libera al programma delle iniziative per celebrare il Giorno della Memoria ("in ricordo dello sterminio e delle persecuzioni del popolo ebraico e dei deportati militari e politici italiani nei campi nazisti") e il Giorno del Ricordo ("in memoria delle vittime delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata").

Le iniziative previste: il 19 gennaio alle 17,30 nella biblioteca regionale di Aosta presentazione del libro "Decontaminare la Memoria" dello storico Alberto Cavaglion, studioso di ebraismo e docente all'università di Firenze; il 25 gennaio alle 17,30 nella biblioteca regionale di Aosta conferenza "Luci sulla Shoah" con lo scrittore Matteo Corradini; il 26 gennaio alle 8,30 al Theatre de la Ville incontro dedicato alle scuole superiori, alle 17 a Palazzo regionale consegna delle medaglie commemorative alle famiglie degli ex combattenti e degli ex internati di guerra valdostani, e alle 20,30 nel salone ducale del Municipio di Aosta spettacolo "Il sabato è finito" con brani di musica klezmer e lettura di testi ebraici del Novecento; il 27 gennaio alle 10 nella biblioteca regionale di Aosta concerto del coro dell'Istituto scolastico San Francesco; l'8 febbraio alle 18 nella biblioteca regionale di Aosta presentazione del libro "Le due Marie. Vite sulla frontiera orientale d'Italia" dello storico Enrico Miletto; il 10 febbraio intitolazione dei giardini pubblici di viale 26 febbraio a Salvatore Radizza.



