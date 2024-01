Donna uccisa a Aosta, Cassazione conferma condanna a 24 anni

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del difensore di Gabriel Falloni, di 37 anni, di Sorso (Sassari), reo confesso dell'omicidio di Elena Raluca Serban. La condanna a 24 anni diventa così definitiva. La vittima - una escort di origine romena - era stata uccisa a 32 anni, il 17 aprile 2021, nell'appartamento di Aosta che aveva preso in affitto da un mese. Falloni in primo grado era stato condannato all'ergastolo, pena ridotta a febbraio dello scorso anno dai giudici della Corte d'assise d'Appello di Torino, che avevano riconosciuto le attenuanti generiche in equivalenza rispetto alle circostanze aggravanti (l'omicidio era finalizzato a compiere una rapina).

Elena Raluca Serban era stata trovata morta, con una profonda ferita alla gola, nel suo appartamento di viale Partigiani ad Aosta. Falloni era stato incastrato dalle telecamere di videosorveglianza del palazzo dove abitava la vittima. Dopo una fuga durata tre giorni, era stato arrestato dagli uomini della squadra mobile di Aosta. L'uomo aveva poi confessato l'omicidio.



