Bloccati in un canale fuoripista, sei sciatori spagnoli in salvo

Sei sciatori spagnoli sono stati recuperati dalle guide del Soccorso alpino valdostano perché rimasti bloccati lungo il canale del Bambino, a Courmayeur.

Stavano facendo fuoripista, quando hanno imboccato un canale particolarmente impervio non riuscendo più a tornare a valle a causa anche della presenza di alcuni salti di roccia pericolosi.

Una volta dato l'allarme, la polizia presente sulle piste e il direttore di sci sono riusciti a individuare la zona in cui erano rimasti bloccati i sei spagnoli e a dare le coordinate esatte alle guide del Soccorso alpino che li hanno così recuperati e accompagnati a Courmayeur. Per tutti e sei ora scatterà la sanzione per aver violato l'ordinanza comunale di accesso alla zona.



