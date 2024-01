Open mind consulting cura la comunicazione della Valle d'Aosta

Open Mind Consulting srl di Torino gestirà le pubbliche relazioni e l'ufficio stampa della Regione Valle d'Aosta per gli anni 2024, 2025 e 2026. L'accordo - come comunica l'azienda - è stato siglato nei giorni scorsi tra l'amministrazione regionale e l'agenzia di marketing & comunicazione turistica.

"La strategia di comunicazione messa a punto da Omc - si legge in una nota - seguirà uno storytelling che andrà a raccontare la Valle d'Aosta esaltandone i suoi aspetti più distintivi e unici, legati alla natura e alla biodiversità, alla tradizione e alla cultura, fattori trainanti e valorizzanti della montagna. Non solo. Si metterà in evidenza la straordinaria verticalità di un territorio che, con oltre 30 vette a quota 4.000 metri, non ha eguali nell'intero arco alpino nazionale, unicità che si sposa alla perfezione con una narrazione che andrà ad enfatizzare le risorse ambientali, i comprensori, le comunità, la cultura e le colture".

"Siamo orgogliosi di questa preziosa acquisizione - commenta Angela Marini, titolare di Omc - per la quale fin da subito ci attiveremo per proseguire sul solco di quanto sin qui realizzato, andando a portare il nostro contributo per far conoscere in maniera ancora più capillare e costante le intense sfumature della ricca offerta valdostana". "Ambiente, natura, slow tourism ma, anche, attività sportive invernali ed estive, adrenaliniche e non, enogastronomia, arte, storia e cultura - puntualizza Viorica Fait, account manager dell'agenzia e del cliente VdA - saranno le declinazioni di una narrazione che sosterrà la destinazione Valle d'Aosta nell'instaurare un dialogo costante e continuativo con i propri visitatori, fornendo strumenti nuovi affinché siano in grado di riconoscere, nella ricca offerta regionale, quanto di più vicino alle proprie attese e alle proprie esigenze ci sia, favorendo, al contempo, l'allungamento delle stagionalità per una Valle d'Aosta da vivere e godere 12 mesi l'anno".



