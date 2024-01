Testolin, 'l'umanità di Giardini è rara in questo periodo'

"L'umanità che c'è in questo tipo di passaggio è qualcosa che difficilmente si vede in questo periodo, in qualsiasi ambito noi operiamo. E ci fa onore a 360 gradi, a chi ha lavorato nella direzione strategica, a chi ha lavorato in sostituzione del dottor Giardini e in altri settori che sono stati caratterizzati dalla carenza di personale". Così il presidente della Regione, Renzo Testolin, commentando la decisione del dottor Guido Giardini di anticipare la fine del suo incarico di direttore sanitario dell'Usl per tornare a dirigere il reparto di Neurologia dell'ospedale Parini, in sofferenza per la carenza di medici.

"Il fatto - ha aggiunto Testolin - di vedere di avere un riferimento in Regione, e di non essere demandati ad altre situazioni extraregionali, il fatto di poter contare su una persona che si mette di nuovo a disposizione, che può creare di nuovo un gruppo di lavoro, un'attrattiva per il nostro territorio, è un valore aggiunto per il quale dobbiamo ringraziare chi si è messo a disposizione".

Secondo il presidente della Regione è un aspetto che deve essere "percepito della popolazione, nella quale io mi inserisco a pieno titolo, essendo da tempo immemore anche paziente di quel reparto". Testolin vede "in questo tipo di atteggiamento l'umiltà dei 'medici di una volta', che si mettevano a disposizione del prossimo. Questa è la visione che secondo me ognuno dei 30 mila e delle altre migliaia di persone che sono affette da malattie neurologiche devono percepire in questo tipo di passaggio".



