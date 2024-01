Casa, cresce mercato turistico in Valle d'Aosta

Cresce in Valle d'Aosta il mercato degli immobili ad uso turistico. Secondo Alberto Chiabotto, presidente Fimaa Confcommercio VdA, citando una ricerca dell'Osservatorio nazionale immobiliare turistico 2023, "l'andamento è positivo per la seconda casa vista sia come investimento sia come 'bene rifugio'". "Meno positivi - prosegue - i risultati legati alla prima casa che paga lo scotto del 'super bonus' che ha compresso i prezzi degli immobili da ristrutturare in favore di quelli ristrutturati e semi-ristrutturati".

Conclude Chiabotto: "I risultati dell'Osservatorio confermano che a causa dell'attuale incertezza della congiuntura economica generale gli italiani ritornano al mattone. La casa vista come un bene "rifugio" oltre ad un investimento remunerativo per le locazioni brevi". Nel 2023 - rivela l'indagine di Confcommercio - il prezzo medio per un'abitazione turistica in Italia si attesta a 2.820 euro al mq commerciale, con un aumento del 4,6% annuo e in cima alla classifica spiccano le abitazioni in destinazioni di montagna.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA