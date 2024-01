Torna Prosopon, Fedra e Frankenstein per narrare l'esilio

La sala Hôtel des Etats del municipio di Aosta accoglierà dal 15 gennaio al 19 febbraio la seconda edizione del progetto teatrale 'Prosopon - La camera di Orfeo', proposto dall'associazione Framedivision (con Alexine Dayné) e da Replicante Teatro (con Andrea Damarco) grazie al sostegno del Comune di Aosta e al Fondo regionale politiche giovanili.

Dopo la scelta dello scorso anno ricaduta sulle figure di Penelope e Odisseo, quest'anno il progetto artistico del 2024 verte sul tema dell'esilio attraverso gli spettacoli 'Fedra - La luminosa' e 'Franchenstain - Il camminante'. Il primo, a partire da 'Phaidra' di Euripide, andrà in scena per il pubblico il 20 gennaio alle ore 21 e il giorno successivo alle ore 18, mentre le rappresentazioni per gli studenti si terranno tra il 15 e il 26 gennaio. Il secondo, dal 'Frankenstein' di Mary Shelley, il 3 febbraio alle ore 21 con replica il giorno seguente alle ore 18, mentre le matinées scolastiche sono in programma tra il 1/o e il 19 febbraio (prenotazione obbligatoria tramite sms o WhatsApp ai numeri 349-7909895 o 333-6745461).

Senso di colpa, percezione di inadeguatezza, ansia da prestazione, senso di inferiorità, assenza di autostima, isolamento sociale, sono condizioni che, nell'universo femminile, tendono a favorire un'implosione che si manifesta in una violenza autodistruttiva che può giungere, nei casi più estremi, al suicidio o al martirio perpetuato (vedi 'Fedra').

Nell'universo maschile, invece (vedi 'Franchenstain'), le stesse, quando degenerano, spesso, sfociano nell'esatto contrario: esplosioni di rabbia e di violenza verso l'esterno.

"Dopo i riscontri più che positivi della prima edizione, abbiamo voluto confermare con convinzione il sostegno al progetto 'Prosopon' che sviluppa il tema dell'osservazione come strumento di conoscenza", commenta l'assessore comunale alla Cultura, Samuele Tedesco.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA