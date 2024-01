Italia Viva, "bene il nuovo abbonamento per i trasporti"

"Il nuovo abbonamento per tutto il trasporto regionale su gomma a 20 euro mensili incentiva l'utilizzo degli autobus con favorendo lo snellimento del traffico, il risparmio delle famiglie e il miglioramento della qualità dell'aria". E' quanto dichiara in una nota Italia Viva, "apprezzando l'aggiornamento della mappa dei percorsi nella Plaine d'Aoste e la possibilità di individuare facilmente gli orari sulle applicazioni".

"Speriamo che in tutte le fermate - si legge - sia posto un cartello con la mappa delle linee, a favore anche dei turisti e dei visitatori. Tocca adesso a noi cittadini sfruttare questa opportunità che permette di ridurre la dipendenza dall'auto e dai suoi costi e di dare una mano al clima, così importante per le nostre attrattività turistiche". Italia Viva, infine, ritiene che "la politica valdostana dei trasporti vada nella direzione giusta e lo dimostra anche l'avvio del servizio sostitutivo della ferrovia".



