Cva Energie, un nuovo sportello a Saint-Vincent

Cva Energie ha aperto da oggi un nuovo sportello a Saint-Vincent, in via Roma 72. I nuovi uffici sostituiscono quelli che si trovavano a Châtillon, all'interno della sede di Cva, in via Stazione 31, che non sono più attivi.

Come per tutti gli sportelli di Cva Energie (presenti anche a Morgex, Aosta e Pont-Saint-Martin), per accedere ai servizi è necessario fissare un appuntamento. La prenotazione può essere effettuata tramite il numero verde (800 99 89 44), attivo dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 16:00.



