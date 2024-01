Lega, 'stiamo con gli Oss, la maggioranza spieghi il suo no'

"Apprendiamo con piacere la presa di posizione che i sindacati, finalmente, hanno deciso sul riconoscimento dell'indennità sanitaria anche alle Oss. La Lega, nello scorso mese e mezzo, ha presentato ben cinque proposte differenti in Consiglio regionale per arrivare a quel risultato, tutte bocciate dal governo regionale". Lo scrive la Lega in una nota.

"A fronte di questi risultati, leggere sul comunicato dei sindacati - prosegue la Lega - che il diniego all'indennità è stato dato 'dalla politica regionale' senza dire che la responsabilità è dell'attuale maggioranza, risulta fuorviante".

La Lega quindi "nel dare ampia disponibilità a qualsiasi incontro che possa portare al risultato più volte auspicato, ovvero il riconoscimento dell'indennità anche a figure fondamentali come gli Oss, chiede che sia la maggioranza regionale a spiegare i motivi per i quali motivo abbia più volte rifiutato le nostre richieste di estensione dell'indennità, creando lavoratori di serie A e di serie B nel comparto sanitario".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA