Lavoro, 95 contratti nel 2023 con il programma Gol

Con gli incentivi all'assunzione di utenti inseriti all'interno del programma Gol (Garanzia occupabilità lavoratori), a valere sul Pnrr, nel 2023 sono stati stipulati 95 contratti da parte di piccole e medie imprese valdostane. Lo comunica l'assessorato allo Sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile.

La misura è studiata per completare il quadro dell'accompagnamento al lavoro delle persone iscritte ai centri per l'impiego. L'obiettivo è di coinvolgere le aziende valdostane, in particolare quelle di piccola dimensione, che caratterizzano il tessuto economico regionale, ad investire su coloro che, inseriti all'interno del programma Gol, hanno potuto recuperare o potenziare le proprie competenze, seguendo percorsi formativi e di avvicinamento al lavoro.

"La volontà di mirare maggiormente la misura 'Incentivi all'assunzione' sulle persone inserite nel programma Gol ha dato i suoi frutti. Numerosi sono stati infatti gli inserimenti lavorativi per le persone in cerca di occupazione che si sono formate o riqualificate e che ora sono state reinserite nel mondo del lavoro. Auspico che le imprese continuino a utilizzare questa misura che favorisce l'incontro tra domanda e offerta di lavoro", sostiene l'assessore Luigi Bertschy.

Le informazioni sono disponibili nel canale 'Lavoro' del sito istituzionale della Regione.



