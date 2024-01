Corte dei conti, bilanci dei comuni in crescita dopo la pandemia

I comuni valdostani con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti hanno "superato le difficoltà derivanti dall'emergenza pandemica, conclusasi soltanto nel mese di marzo 2022, senza effetti pregiudizievoli per i saldi di bilancio, sia di competenza che di cassa, che risultano, complessivamente, in incremento". Così la sezione regionale di controllo per la Valle d'Aosta della Corte dei conti nella relazione sugli esiti del controllo sul rendiconto dell'esercizio 2021 dei 73 comuni.

Più in generale "dal quadro delineato sulla base degli elementi considerati non emergono situazioni di gravi criticità tali da compromettere gli equilibri di bilancio, nelle diverse declinazioni normativamente prescritte, in ordine al rendiconto 2021". Inoltre "non sono presenti, al 31 dicembre 2021, comuni in situazioni di disavanzo, né l'esame delle risultanze della situazione concernente i parametri di deficitarietà disvela profili di rischio particolarmente problematici, registrando, al contrario, un leggero miglioramento rispetto all'esercizio 2020, in quanto si riducono da nove a cinque i comuni con un parametro deficitario e non sono rilevabili enti con due parametri in soglia deficitaria (rinvenuti a rendiconto 2020 in due comuni)".

La sezione di controllo scrive che "tutti i comuni raggiungono gli equilibri di bilancio" e i "macro-dati contabili concernenti il risultato di amministrazione accertato a rendiconto 2021" sono "complessivamente pari a 125.292.246,44 euro per effetto di un fondo cassa di 173.903.461,55 euro, di un saldo positivo tra residui attivi e passivi pari a 12.963.153,90 euro e delle poste iscritte a fondo pluriennale vincolato per complessivi 61.574.369,01 euro. Tale situazione si presenta in notevole aumento rispetto a quanto rilevato a rendiconto 2020 (+10.324.229,65) e ancor di più rispetto al valore accertato a rendiconto 2019 (+47.630.792,96)".



