Saldi iniziati in Valle d'Aosta, 'partenza positiva'

Partenza positiva per la stagione dei saldi invernali in Valle d'Aosta, prima regione a iniziare con le vendite a prezzi scontati. "Ci sono molti turisti ad Aosta: chiedono, comprano. Le sensazioni sono buone", spiega al termine della prima giornata di saldi Franco Napoli, presidente di Federmoda Confcommercio Vda.

Ad Aosta in queste settimane di festivitià i visitatori sono attratti anche dal Marché Vert Noël, il mercatino di Natale che trasforma alcuni luoghi della città in un villaggio alpino. "Il turista passeggia e coglie l'occasione. La partenza dei saldi prima delle altre regioni ci ha avvantaggiati", aggiunge Napoli.

Diversi anche i clienti fidelizzati che arrivano per gli acquisti da fuori regione: "E' il risultato del commercio che non usa l'algoritmo, è il lato umano che dà i suoi risultati. Le persone arrivano da altre regioni perché si trovano bene".

La stagione dei saldi si concluderà in Valle d'Aosta il prossimo 31 marzo e per alcuni località turistiche scatterà solo dal 21 gennaio. E' una legge regionale (la numero 12 del 1999) a sancire le date della stagione delle vendite a prezzi scontati.





