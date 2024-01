Il Tour de ski riparte da Davos, domani la sprint

Una sprint a tecnica libera attende domani al Tour de ski i partecipanti che hanno compiuto il trasferimento da Dobbiaco (Bolzano) a Davos (Svizzera), dove sono in programma la quarta e quinta tappa della 18/a edizione della manifestazione di sci nordico.

Nella località svizzera la sprint e la pursuit di giovedì serviranno a definire ulteriormente le classifiche in vista della chiusura prevista in Val di Fiemme sabato 6 e domenica 7 gennaio con le 15 km in tecnica classica mass start e l'ascesa dell'Alpe del Cermis.

Dei diciotto atleti inizialmente iscritti, rimangono in gara sette azzurri e cinque azzurre: Federico Pellegrino (nono nella classifica provvisoria del torneo a 1'08'' dal leader Harald Amundsen), Elia Barp (35/o), Martino Carollo (36/o), Paolo Ventura (39/o), Giandomenico Salvadori (52/o), Simone Daprà (53/o) e Dietmar Noeckler (68/o) in campo maschile. Nel torneo femminile sono impegnate Caterina Ganz (33/a a 5'40'' da Jessica Diggins), Martina Di Centa (38/a), Anna Comarella (41/a), Federica Sanfilippo (43/a) e Nicole Monsorno (54/a).



