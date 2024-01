François D'Haene, 'nel 2024 voglio correre il Tor des géants'

"È il momento degli auguri, quindi ne farò uno e lo condividerò con voi. È il desiderio di fare qualcosa di abbastanza folle/qualcosa di grandioso ma molto lungo: il più grande che abbia mai tentato in una gara. Un anello magico in Italia chiamato Tor des géants con 330 chilometri e quasi 25.000 metri di dislivello. Se ci riuscirò, questo sarà uno dei (molto) grandi obiettivi di questa stagione.

Il 2024 è qui!". Così il campione di trail François D'Haene in un post su Instagram ha annunciato la sua intenzione di partecipare all'endurance trail che si correrà in Valle d'Aosta dall'8 al 14 settembre prossimi, con partenza e arrivo a Courmayeur. Il francese classe 1985 vanta, tra l'altro, quattro vittorie dell'Ultra trail du Mont Blanc (2012, 2014, 2017, 2021), considerata tra le più prestigiose gare di ultra trail al mondo.



