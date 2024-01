Casinò di Saint-Vincent, più 11 per cento di introiti nel 2023

E' stato un 2023 in crescita per il Casinò di Saint-Vincent. Negli ultimi 12 mesi - comunica la casa da gioco valdostana - il totale degli introiti lordi è stato pari a 69.427.886 euro, l'11% in più rispetto al 2022, ripartiti in 31.265.221 euro ai tavoli da gioco e 38.162.665 alle slot machine. Gli ingressi sono stati 327.790, in crescita anche in questo caso dell'11% rispetto al 2022.

Il mese di dicembre si è chiuso con un incasso di 7.454.323 euro, quasi il 13% in più rispetto a dicembre 2022 (più 844.920 euro): le slot machine hanno incassato 4.150.639 euro con un incremento del 27%, i giochi da tavolo 3.303.684 euro (meno 1%).

E' stato positivo anche l'andamento del Grand Hotel Billia.

L'offerta alberghiera nel 2023 ha portato ricavi da vendite dirette per oltre 11,5 milioni di euro, con un incremento rispetto al 2022 del 14%. L'occupazione media delle camere dall'inizio dell'anno è del 44%, mentre nel 2022 era il 33%.

Nello scorso dicembre gli introiti delle vendite dirette ammontano a 509.472 euro, il 34% in più rispetto allo stesso mese del 2022 e l'occupazione media delle camere è stata del 49%, mentre l'anno precedente era il 44%.



