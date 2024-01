Bertschy, 'monitoreremo il servizio di autobus sostitutivi'

"I primi giorni saranno determinanti per una valutazione del servizio e per calibrare gli aggiustamenti così come saranno determinanti le osservazioni e le esperienze dei viaggiatori. Noi saremo tra questi, per poter monitorare con l'utilizzo del servizio il servizio stesso". Così l'assessore regionale ai Trasporti della Valle d'Aosta, Luigi Bertschy, alla vigilia della chiusura di tre anni della linea ferroviaria Aosta-Ivrea per lavori di elettrificazione e dell'avvio del servizio di autobus sostitutivi.

"E' un grande progetto - aggiunge Bertschy - quello che la Valle d'Aosta si appresta ad affrontare che determinerà modifiche nelle abitudini di chi è costretto a spostarsi per raggiungere la scuola, il lavoro e luoghi di interesse. I cambiamenti per portare ad una crescita collettiva necessitano della collaborazione e di uno sforzo comune. Sin d'ora ringrazio tutti coloro che in maniera costruttiva affronteranno quello che è un cambiamento obbligato".

L'assessorato e Trenitalia fanno sapere che saranno impegnati a monitorare l'avvio del nuovo sistema di collegamento tra Aosta e Ivrea. Circoleranno 99 autobus: nei giorni feriali, 31 percorreranno i tragitti autostradali Aosta-Ivrea, Aosta-Verrès, Aosta-Verrès-Pont-Saint-Martin. Rimangono invece invariati i collegamenti ferroviari tra Ivrea e Torino, che assicureranno oltre 600 posti complessivi nelle fasce orarie più frequentate.





