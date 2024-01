Abbonamento bus a 20 euro al mese, superata quota 100 adesioni

In poco tempo ha superato quota 100 adesioni il nuovo abbonamento unico 'Special20' che consente a tutti i residenti in Valle d'Aosta di viaggiare senza limiti di tratte e orari sull'intera rete regionale del trasporto pubblico locale con 20 euro al mese. Lo comunica l'assessorato ai Trasporti e mobilità sostenibile, specificando che la maggior parte degli abbonamenti è stata registrata tramite l'app #vdatrasports.

Il nuovo abbonamento è acquistabile oltre che tramite l'app, previa registrazione sul sito vda-abbonati.sitvallee.it, anche con smart card presso l'autostazione di Aosta in via Carrel, le sedi aziendali di Arriva Italia, Svap e Vita, e l'agenzia Arriva Mont Blanc T.O. di Courmayeur. È necessario un documento di identità.

"Questo titolo di viaggio promozionale determina una svolta nel trasporto pubblico valdostano. A poche ore dall'avvio della vendita, si tratta di un risultato incoraggiante - dichiara l'assessore ai Trasporti, Luigi Bertschy - che ci spinge a lavorare in questa direzione, in sinergia con le aziende per superare i problemi e promuovere e incentivare una mobilità più sostenibile sia in termini ambientali che economico-sociali, attraverso un costante e proficuo confronto con i cittadini".





