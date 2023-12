Vda aperta, 'la legge di bilancio impoverisce gli italiani'

"Il regalo di Natale del governo Meloni è una legge di bilancio che andrà a rendere sempre più poveri italiani e italiane, che andrà a indebolire ancora di più il loro potere d'acquisto; una legge che va a tutelare le grandi società milionarie a discapito della classe media, ancora di più martoriata dalla mannaia di fine anno del centro-destra". Così la coalizione Valle d'Aosta aperta in una nota.

"Come Vda aperta avevamo presentato, grazie all'aiuto dei parlamentari di Sinistra italiana, diversi emendamenti rivolti all'equiparazione delle pensioni dei dipendenti dei Corpo forestale e del Corpo regionale dei vigili del fuoco ai colleghi dei corpi nazionali, al rifinanziamento del fondo contro la violenza e la discriminazione di genere istituito, a fondi per la riapertura della linea ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier e per la messa in sicurezza del traforo del Gran San Bernardo, all'Iva agevolata per gli interventi di messa in sicurezza del nostro territorio e al riconoscimento di lavoro usurante per i lavoratori degli impianti a fune. Emendamenti tutti bocciati, anche dai nostri parlamentari".

Secondo Vda aperta "di fronte alla crisi valdostana, l'unico risultato della senatrice Spelgatti che ha dichiarato che il governo 'aveva destinato una cifra per richieste dei territori su opere infrastrutturali', è stato una mancia per il canile. Un intervento utile che però poteva essere realizzato dalla Regione. Ai cittadini valdostani e della Repubblica servivano ben altri interventi".



