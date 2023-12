Lega, la Camera approva un odg sulla cultura francoprovenzale

La Lega Vallée d'Aoste ha accolto "con grande soddisfazione l'approvazione dell'ordine del giorno, a prima firma del deputato della Lega Alessandro Giglio Vigna, che introduce - si legge in una nota del Carroccio - per la prima volta la lingua e la cultura francoprovenzale nel dibattito parlamentare".

"Questo odg - dichiara la senatrice valdostana Nicoletta Spelgatti - testimonia, una volta in più, l'attenzione della Lega verso le specificità linguistiche e culturali della nostra Regione nonché il gioco di squadra che i parlamentari della Lega hanno da sempre messo in campo per sostenere i territori e le loro peculiarità".

"Grazie all'approvazione dell'odg della Lega - commenta il deputato piemontese Vigna - il governo si impegna a intraprendere un percorso per istituire un fondo per la piena valorizzazione della lingua e della cultura franco provenzale".

"La tutela della diversità linguistica e il mantenimento delle lingue minoritarie - aggiunge Vigna - sono requisiti fondamentali per la tutela del patrimonio culturale italiano nella sua eterogeneita' e nel legame con i territori. Con questo odg vogliamo iniziare il cammino per dare completa attuazione, per quel che riguarda il francoprovenzale, al dettato dell'articolo 6 della Costituzione garantendo anche una tutela positiva, al fine di conservare e proiettare verso il futuro il nostro patrimonio linguistico e culturale".



