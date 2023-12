Fondazione montagna sicura, Andrea Cargnino nuovo presidente

Andrea Cargnino, dottore commercialista di Aosta, è il nuovo presidente di Fondazione montagna sicura (Fms). Già commissario del Comune di Courmayeur, conoscitore e appassionato di montagna, è stato nominato ieri all'unanimità dal consiglio di amministrazione di Fms. La vicepresidente è Barbara Frigo, di La Thuile, ingegnera, professoressa associata di Scienza delle costruzioni al Politecnico di Torino, esperta in neve e valanghe.

La riunione si è svolta dopo la conferma dei cinque consiglieri uscenti per il triennio 2024-2026 da parte degli enti soci. Cargnino e Frigo sono entrambi di nomina regionale come Guido Giardini, che essendo stato presidente nei sei anni passati non può più ricoprire l'incarico in base allo statuto di Fms. Gli altri due consiglieri sono Paolo Comune, nominato da Soccorso alpino valdostano e dall'Unione valdostana guide di alta montagna, e Iris Hélène Voyat, di nomina del comune di Courmayeur.

Contestualmente si è costituito il Collegio dei revisori dei conti, formato da Veronica Celesia, presidente (di nomina regionale), da Claudio Vietti (di nomina Soccorso alpino valdostano, Unione valdostana guide di alta montagna e Comune di Courmayeur) e da Gianni Odisio (di nomina regionale).

Segretario generale è Jean Pierre Fosson, dipendente di Fms dal 2003.



