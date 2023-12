Aosta, approvato a maggioranza il bilancio previsionale

Con 20 voti a favore e otto contrari Il Consiglio comunale di Aosta ha approvato il bilancio di previsione 2024/2026 e la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione. Per il 2024 il previsionale pareggia sulla cifra di 85 milioni 774 mila euro, al netto della quota dei rimborsi di prestito e delle partite di giro. Con il via libera al bilancio prima della fine dell'anno, l'ente locale ha evitato l'esercizio provvisorio. Durante le due giornate di dibattito sono state inoltre respinte le 14 mozioni delle opposizioni, che hanno espresso i voti contrari.

"Scelte come la pista ciclabile affossano il commercio cittadino. La città non è attrattiva per i lavoratori e molti professionisti scelgono di spostarsi in altri comuni. Aosta è cambiata in peggio", ha detto Renato Favre (Forza Italia). "Sono d'accordo con voi maggioranza, state cambiando la città, ma in peggio", gli ha fatto eco Sylvie Spirli (Lega). "State costruendo - ha aggiunto - una città senza fondamenta". Secondo Giovanni Girardini (La Renaissance valdôtaine) è "un bilancio inconcludente, che non solo non fa sognare, ma non fa vedere la conclusione degli interventi. Si parla solo di ritardi".

Per la maggioranza ha preso la parola, tra gli altri, anche il presidente del Consiglio comunale, Luca Tonino, per l'occasione seduto tra i banchi del gruppo Pcp. Quella delle opposizioni - ha detto - è una "narrazione fantasiosa, ai limiti del grottesco. Ritengo più affidabili i report di Istat e Sole 24 ore" riguardanti la qualità della vita ad Aosta.

Riguardo alle entrate, tra le voci più rilevanti figurano quelle derivanti dalla fiscalità - Imu (12 milioni), Irpef (2,8), Tari (6,6), imposta di soggiorno (280 mila) - e dalla legge regionale 48 del 1995 (15 milioni). Tra le novità per il prossimo anno, l'introduzione della Tarip, la 'Tari puntuale', che consentirà un sistema di calcolo della tariffa basato anche sulla quantità di conferimenti di rifiuti indifferenziati. Le spese correnti incidono per circa il 70%.



