Autobus Courmayeur-Aosta-Torino, Arriva riprende le corse

Si appresta a ripartire tutti i giorni della settimana il servizio dei pullman di Arriva Italia lungo la linea Courmayeur-Aosta-Torino. Lo ha annunciato l'assessore regionale ai Trasporti della Valle d'Aosta, Luigi Bertschy, durante la conferenza stampa per illustrare i provvedimenti della giunta.

Il servizio era stato sospeso il 10 gennaio del 2022. "Da settembre era ripreso il venerdì e la domenica, ora - indicativamente verso la metà del prossimo gennaio - tornerà ogni giorno, feriali e festivi", ha spiegato Bertschy. "Si tratta - ha aggiunto - di servizi a mercato, come amministrazione regionale lavoreremo per capire poi come sostenere eventuali formule di abbonamento che la società vorrà proporre per gli utilizzatori, in particolare per i nostri residenti. In questa fase di interruzione della linea ferroviaria Aosta-Ivrea è un ulteriore servizio che si mette a disposizione".

La giunta regionale ha rilasciato le concessioni ad Arriva Italia per l'esercizio del servizio interregionale di linea dal primo gennaio 2024 al 31 dicembre 2028.

L'azienda aveva fatto sapere, nel gennaio 2022, che lo stop era stato deciso per il "periodo particolarmente difficile dovuto a una carenza di autisti sia dal punto di vista strutturale, che stiamo cercando di colmare con nuove assunzioni, sia e soprattutto per motivi legati all'emergenza Covid (personale sprovvisto di green pass o in malattia e quindi non in servizio)".



